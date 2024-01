Die LEC kassiert Rekordzahlen mit dem Start des Winter Splits 2024

Die League of Legendes EMEA Chamionship Series startete am vergangenen Samstag in den Winter Split 2024 und darf sich schon jetzt über neue Bestmarken freuen. Wie die Kollegen von Esports Charts berichten, hat der Auftakt der neuen Season mehr als 600.000 gleichzeitige Zuschauer:innen vor die Bildschirme gelockt, womit der Rekord des Winter Splits von 2023 deutlich übertroffen wurde.