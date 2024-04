Eintracht Spandau an der Spitze! Deutsches Team gewinnt die EMEA Masters

Spandauer gewinnen Europapokal

Mit großer Spannung wurde das Finale der EMEA Masters in League of Legends erwartet, in welchem das deutsche Team Eintracht Spandau auf die Konkurrenz von Besiktas Esports traf.

In einer beinah einseitigen Partie bezwang Eintracht Spandau die Konkurrenz von Beşiktaş Esports mit 3:1 und krönt sich erstmals zum EMEA Masters Champion!

© Riot Games