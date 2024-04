Wer spielt gegen G2 um die LEC-Trophäe? BDS oder Fnatic?

Nach dem Triumph im Winter Split peilt G2 Esports offenbar eine weitere Trophäe in dieser Saison an. Einmal mehr ist es dem europäischen Rekordmeister gelungen, sich für das Finale des Spring Split zu qualifizieren. Nachdem sie Fnatic in der zweiten Runde der Playoffs mit 2:0 besiegt hatten, mussten nun auch die Spieler von Team BDS die Segel streichen.

Fnatic oder BDS?

Es bleibt abzuwarten, wer am Ende zu G2 aufschließen wird. Ein Blick zurück auf das reguläre Saisonspiel könnte BDS einen gewissen Vorteil zuschreiben, da Fnatic damals den Kürzeren zog. Doch anstatt sich in einem Best-of-One zu messen, treffen die Teams nun in einem Best-of-Five aufeinander, was einen deutlich größeren Spielraum für Drafts, Championauswahl und allgemeine Strategien ermöglicht.