Hall of Fame! Faker wird in die Hall of Legends aufgenommen

Vor wenigen Monaten kündigte Riot Games die „Hall of Legends“ an, eine Ruhmeshalle, die sich an den prestigeträchtigen Hall-of-Fame-Äquivalenten von Organisationen wie der NBA, WWE und anderen orientiert. Zum Zeitpunkt der Enthüllung war noch nicht bekannt, welche Spieler oder Persönlichkeiten als erste in diese illustre Hall of Legends aufgenommen werden würden – bis jetzt!

Mit mehr als zehn nationalen Titeln, zwei MSI-Siegen und vier Weltmeisterschaften gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, die League of Legends Hall of Fame zu eröffnen. Faker hat in seiner glanzvollen Karriere alles gewonnen, was man als professioneller League-Spieler nur gewinnen kann. Sein jüngster Triumph im Weltmeisterschaftsfinale 2023 zementierte seinen Status als bester Spieler aller Zeiten eindrucksvoll. Er ist seither der einzige Profi, der viermal den Summoners Cup, die begehrte WM-Trophäe, in die Höhe recken durfte.

Die Einführung von Faker in die Hall of Legends soll am 14. Juni stattfinden und wird von einem besonderen Video begleitet, das von Riot Games Film produziert wird. Dieses Event wird nicht nur Fakers außergewöhnliche Karriere feiern, sondern auch seine unermüdliche Hingabe und seinen Einfluss auf die Esports-Szene würdigen.