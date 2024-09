Alles, was ihr über die Worlds 2024 wissen müsst - League of Legends World Championship 2024

Ende des Monats ist es endlich wieder soweit. Die Creme de la Creme der League of Legends-Szene kommt in Europa zusammen, um einen neuen Weltmeister zu küren. Los geht es zunächst mit der Play-In-Stage im Zuge derer die letzten vier Teilnehmer der Gruppenphase beziehungsweise nunmehr Swiss-Stage ermittelt werden. Diese folgt direkt im Anschluss und wird erstmals unter Anwendung des Schweizer Systems ausgetragen. Beide Turnierabschnitte finden in diesem Jahr in Berlin statt.

Die Playoffs wiederum bleiben der bis dato üblichen Turnierstruktur treu und bieten ein Single-Elimination-Bracket, in dessen Verlauf sich die teilnehmenden Mannschaften innerhalb eines Bo5 (best of five) behaupten müssen. Die Quarter- sowie Semifinals finden dabei in der Adidas Arena in Frankreich statt, während das Grand Final in der O2 Arena in London ausgetragen wird.