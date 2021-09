NBA 2K22 im Test - Glanz und Schatten auf Next Gen

Auch in diesem Jahr wurde die Wurfanzeige in NBA 2K22 angepasst. Rechts neben dem gespielten Charakter erscheint ein Halbmond, in dessen oberen Drittel die grüne Zone getroffen werden will. Insgesamt fühlt sich dieser Ablauf sehr intuitiv an, vor allem bei Versuchen jenseits der Dreierlinie spürt man sehr schnell, was ein guter Wurf ist und was nicht.