NBA 2K22: Season 6 "Zero Gravity" startet ab dem 8. April

2K gab heute einen detaillierten Einblick in Season 6, die diesen Freitag, den 8. April, in NBA® 2K22 beginnt. In Season 6: „Zero Gravity“ können die Spieler*innen ihren Anspruch in der City und Cancha Del Mar geltend machen, indem sie gegen mächtige Gegner aus der ganzen Welt antreten, kosmische Herausforderungen bestehen und himmlische Belohnungen verdienen.