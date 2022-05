NBA2K22: "Return of Hereos" - Siebte Saison bringt Updates für alle Spiel-Modi

Hauptathlet in NBA 2K22 Season 7 ist erstmalig der 76ers-Star Joel Embiid. Dazu gibt es spannende Updates in den Modi Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W Online*. Season 7 enthält 10 neue Songs von den Sieger*innen des in Zusammenarbeit mit SoundCloud abgehaltenen Wettbewerbs ‚2K Beats: The Search‘. Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick: