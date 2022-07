The Year Of Greatness: Michael Jordan als Cover-Athlet für zwei Special Editions von NBA 2K23 enthüllt!

Die ‚Jordan Challenge‘ hebt auch eine Reihe fesselnder Leistungen in Jordans Basketballkarriere im College, in der NBA und beim Team USA Basketball hervor, die die Spieler*innen in den 15 Herausforderungen und einzigartigen Video-Vignetten erleben können. Letztere sind mit besonderen Kommentaren einer Reihe von NBA-Berühmtheiten, Jordans Teamkollegen, Gegnern und anderen Persönlichkeiten aus dem Sport versehen, die ihn live miterlebt haben und so sein Vermächtnis einer jüngeren Generation von NBA-Fans näherbringen können. Weitere Details zur ‚Jordan Challenge‘ in NBA 2K23 werden im Laufe des Sommers bekannt gegeben.