OWL 2022: Alle Infos zum neuen Regelwerk

In einem kurzen Blogbeitrag verständigt die Liga über die Änderungen, die kleiner ausfallen, als erwartet. Demzufolge müssen alle Mannschaften während der Saison mindestens sechs Spieler haben, deren Verträge die gesamte Spielzeit abdecken. Das spiegelt die Änderungen in Overwatch 2 wider, wo nur noch 5v5 gespielt wird. Der Kader darf nach wie vor aus maximal 12 Spielern bestehen, wobei die Verträge außerhalb des festen Rosters in der Laufzeit variieren können. Außerdem dürfen Spieler Doppelabkommen eingehen, die sie für den Einsatz in der OWL und in Overwatch Contenders berechtigt.