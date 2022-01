Neujahrs-Event in Overwatch: Jahr des Tigers bringt reichlich Loot

Ab dem 25.01.2022 gibt es wieder das Neujahrs-Event auf den Liveservern. Insgesamt gibt es dieses Mal fünf neue Skins, zwei Emotes, ein Highlightintro, zwölf Voicelines, sechs Sprays und drei Siegesposen in den Lootboxen. Zusätzlich können drei Skins und mehrere Icons in drei einwöchigen Challenges erspielt werden. Hierfür müssen je 9/18/27 Spiele in QuickPlay, Arcade oder in der Rangliste gespielt werden, wobei jeder Sieg doppelt zählt. Zusätzlich bietet sich für Spieler die Möglichkeit, nachträglich exklusive Inhalte aus den letzten Jahren zu kaufen.