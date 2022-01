Overwatch Uniliga Playoffs - Ist München zu stoppen?

Die Münchener sind als klarer Favorit in die Saison gestartet und konnten diese Rolle über die gesamte reguläre Saison behaupten. Mit 27-0 Kartensiegen gelingt dem Team um Kapitän Iskander „IskraDabber“ Rauanov eine perfekte Saison. Sogar gegen den nach der regulären Saison Zweitplatzierten Engines Stuttgart konnte man in drei Karten kurzen Prozess machen. Munich eSports ist nach der überraschenden Pleite in der vorherigen Saison mit neuen Talenten ins Wintersemester gestartet. Allen voran sorgte der Pickup von Max „Moose“ Kießling, der mit Clockwork Vendetta 2019 schon den großen Teams wie HSL Esports oder Team Gigantti (Overwatch Contenders Liga) den Kampf ansagte, für Aufsehen. Zusammen mit Alessandro „EgZo“ Succu hat Munich eSports das mit Abstand stärkste Tankduo in der Liga, was für den bisherigen Erfolg der Münchener elementar ist.