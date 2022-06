Overwatch 2: Blizzard enthüllt Pläne - Battle Pass, PvP System, Storymodus uvm.

Zum neuen Jahr hin soll dann zusätzlich zu den regelmäßigen Neuerungen auch der Storymodus beginnen. In der PvE-Erfahrung schlüpft der Spieler in die Rolle der Overwatch-Agenten und bekämpft alleine oder im Team die Null-Sektor-Armee. Bereits seit der Ankündigung dieses Modus in 2019 gab es immer wieder Bilder und Spielausschnitte. Welche Inhalte uns tatsächlich erwarten, werden die nächsten Updates zeigen.