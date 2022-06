Overwatch League: Titans trennen sich von Seicoe und Coaches

Nachfolger für die Positionen soll es bereits geben, wie die Titans jüngst in einem weiteren Tweet angeteast haben. Namen sind noch nicht bekannt, die wahrscheinlichste Option ist jedoch David „dpei“ Pei, der zuletzt mit den Los Angeles Gladiators sehr gute Resultate in der Liga erzielte. Eine andere Option wäre die Rückkehr des Franzosen Zouheir „GetAmazed“ Baba in die Liga. Auch Alex „byZenith“ Ames, der letztes Jahr noch San Francisco Shock als Assistant Coach begleitete, könnte für die Position in Frage kommen.