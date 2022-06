Overwatch Uniliga Playoffs ohne München - holt jetzt Berlin den letzten Titel?

Marlies Nelle, Abteilungsleiterin für die Bereiche Overwatch und Competitive bei Berlin Brandenburg eSports, zeigt sich zuversichtlich, was die Chancen der Hauptstadt-Teams in den Playoffs angeht: „Unser erstes Team hat es als Tabellenführer direkt ins Halbfinale geschafft; damit haben sie gute Chancen auf den ersten Platz. Unsere zweite Mannschaft muss im Viertelfinale nochmal gegen die UED Wolves spielen, gegen die sie in der regulären Season verloren haben. Mit Hilfe unseres Coachs Amir wird sich unser zweites Team für die Playoffs besser vorbereiten. Unser Ziel ist es, mit beiden Teams im Finale zu stehen, und wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen können.“