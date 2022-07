Overwatch 2: Teams zornig - Neuer Patch verändert kurz vor Turnierbeginn alles!

In der letzten Veränderung der Supporterin wurde der Guardian Angel, also die Shirt-Fähigkeit überarbeitet. In der Vergangenheit hatten Spieler oft das Problem, dass Mercy beim Benutzen der Ability aus der sicheren Teamumgebung hinein in die Gefahrenzone, nah an das gegnerische Team katapultiert wurde, da ein Abbruch des Fluges nicht klar ausführbar war.