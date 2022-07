Overwatch: Das passierte auf dem europäischen Transfermarkt

Auch Munich eSports, die in der Open Division im Finale noch an Team Peps gescheitert waren, haben einige Veränderungen an ihrem Roster vorgenommen. Der Kern um das deutschsprachige Tank-Duo Jacob Leon „Choose“ Bronder und Oliver „TrqstMe“ Pöhler sowie Flex Support Mark „Lv1Crook“ Leveleki wird unter anderem mit Moritz „Cookie084″ Schmidt und Tianran „Bya“ Hao verstärkt. Während die Runden eins und zwei keine große Herausforderung darstellen sollten, Münchner in der entscheiden Runde um den Einzug in die Top8 auf die Raspberry Racers. Die 2020 gegründeten Himbeeren bringt mit Gustav „Gustav“ Grapenståhl zwar einen erfahrenen Support-Spieler mit sich, hat aber auch zum Saisonbeginn gleich drei neue Spieler ohne Contenders-Erfahrung verpflichtet.