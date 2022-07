Overwatch: Munich eSports in Contenders A-Sides Turnier

Nach dem 3-0 Sieg gegen Raspberry Racers in der dritten und letzten Runde der Qualifikation hat es Munich eSports zum ersten Mal geschafft, sich für ein Contenders- Turnier zu qualifizieren. Das Team des in München ansässigen Vereins hat damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt in einem Spiel den Sprung in eine professionelle Liga geschafft. Auch für die deutsche Szene ein Erfolg. Nach dem Ausscheiden der Angry Titans aus dem Atlantic Showdown 2019 tritt wieder ein deutscher Vertreter im Contenders-Turnier an.