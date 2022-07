OWL-Playoffs in Hawaii! - London-Spitfire-Star Hadi im Interview über Chancen, Favoriten und seinen Playstyle

In den Playoffs auf Hawaii trifft London in der ersten Runde auf Atlanta Reign. Das Team um den Engländer Kai „Kai“ Collins konnte bereits im Kickoff Clash ordentlich Eindruck schinden. Platz drei stand am Ende nach der Niederlage gegen Dallas Fuel. Auch in Runde zwei der Upper Bracket wird es nicht einfach für London. Bei einem positiven Ergebnis gegen Atlanta trifft das Team dann nämlich auf Dallas, die aufgrund ihres dritten Platzes in der Gesamttabelle bereits eine Runde weiter sind. Am vergangenen Wochenende konnte man Dallas nur Watchpoint: Gibraltar mit 3:2 abnehmen, die Serie verloren Hadi und Co. am Ende mit 1-3.