Rainbow Six Siege: Team oNe gewinnt das Six Mexico Major

Dabei wurde das Six Mexico Major 2021 erst auf der fünften Karten, “Villa”, entschieden. Zuvor gab es ein Wechselbad der Gefühle für alle Fans, hatte zunächst Empire die Führung übernommen, glich oNe auf der nächsten Karte aus. So ging es hin und her, ehe die Entscheidung in der fünften und letzten Karte fallen musste. Hier ließ das Team von TschubZ jedoch nichts mehr anbrennen und gewann souverän mit 7-1 und einem Endstand von 3:2 das Six Mexico Major 2021.