Rainbow Six: Operator Irin Thorn für neue Season vorgestellt

Die Irin Thorn reiht sich mit ihren Razerbloom Shells in die Riege der Fallensteller ein. Zwei dieser Gadgets, die automatisch in der Nähe von Angreifern explodieren, kann sie an beliebigen Orten der Map platzieren. Die Angreifer haben nur wenige Augenblicke Zeit, darauf zu reagieren, indem sie die Shells zerstören oder aus dem Explosionsradius laufen. Passenderweise besitzt Thorn auch Stacheldraht, was ihre Fallen noch effektiver macht.