Rainbow Six Siege: Alle Details zum Start des Six Invitationals 2022

Für Rainbow-Six-Fans ist das Six Invitational das wichtigste Event des ganzen Jahres. Hier spielt die absolute Elite der Szene gegeneinander und kürt zum offiziellen Jahresabschluss den Weltmeister-Trupp. In den Vorjahren hießen die Gewinner Ninjas in Pyjamas (2021), Spacestation Gaming (2020) und G2 Esports (2019).