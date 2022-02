Six Invitational 2022: FaZe Clan im Interview "Wir waren der Underdog"

In einem hart umkämpften Finale konnte sich FaZe gegenüber Ninjas in Pyjamas durchsetzen und überraschend den Gewinn des Six Sweden Majors feiern. Niemand hatte die Brasilianer so richtig auf dem Zettel, auch wenn die gegenwärtige Weltrangliste von entsprechenden Teams dominiert wird - allen voran oNe Esports.