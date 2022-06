Es ist offiziell! Das Six Major kommt nach Berlin!

„Die Six Majors, die im Mai, August und November stattfinden, sind eines der größten internationalen E-Sport-Events für Rainbow Six Siege. (…) In den nächsten Wochen werden die Teams aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika und Nordamerika in den regionalen Ligen antreten, um sich für das Six Berlin Major zu qualifizieren. Die besten 16 Teams werden sich die Möglichkeit erkämpfen, nach Deutschland zu reisen.“ Am Ende geht es um Preisgeld und Ranglistenpunkte, die den Teams die Teilnahme am Six Invitational 2023 ermöglichen.