Rogue gewinnt das Six Berlin Major in Rainbow Six Siege

Nun also FaZe Clan und Rogue. Zwei der renommiertesten eSports-Organisationen der Gegenwart spielten an diesem Sonntag in Berlin um den Titel, sich als bestes Team in Rainbow Six Siege bezeichnen zu dürfen. Während FaZe in Runde eins loslegte wie die Feuerwehr, versuchten die Spieler von Rogue erst einmal Ruhe in die Partie zu bringen. Im exklusiven SPORT1-Interview sprach Profi Pascal „cryn“ Alouane im Finale „100 Prozent“ geben zu wollen, um den Gegner 3:0 zu überfahren. Ganz so ist es dann aber nicht gekommen.