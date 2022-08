Ubisoft enthüllt die Inhalte der dritten Season von Year 7 in Rainbow Six Siege

Operation Brutal Swarm stellt Grim vor, einen neuen Angreifer aus Singapur mit militärischer Erfahrung in Stealth, Sicherheit und Informationsbeschaffung. Sein Kawan Hive Launcher System feuert ein Projektil ab, das einen Kanister auf dem Boden entfaltet und einen Schwarm von kleinen Bienen-Bots freilässt. Dieser Schwarm markiert die Verteidiger, die sich in ihm befinden oder hindurchlaufen so lange, bis die Batterien der Bienen-Bots leer sind. Grim ist ein Operator mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Gesundheit. Ausgerüstet ist er zudem entweder mit einer 552 Commando oder der SG-CQB, als Zweitwaffe trägt er die P229.