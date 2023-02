Mit Jungspund und Szene-Urgestein zum Weltmeistertitel - G2 gewinnt das Six Invitational 2023

Zum dritten Mal Weltmeister!

Neben der herausragenden Leistung von Benjamaster stand eine weiterer G2-Esports-Personalie im Mittelpunkt des Geschehens. Fabian „Fabian“ Hällsten ist ein Urgestein der Szene und spielte schon vor Jahren professionell in Rainbow Six Siege ganz oben mit. Nun krönte sich der ehemalige PENTA-Spieler zum dritten Mal im Laufe seiner Karriere zum Weltmeister, aber erstmals als Coach! Von vielen wurde er im Anschluss an das Finale des Six Invitationals direkt als G.O.A.T. bezeichnet - vor ihm gelang es niemanden, die Hammer-Trophäe dreimal mit nach Hause zu nehmen.