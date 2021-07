RLCS Season 11: X-SET verpflichten percy.

AlphaKeps Abgang von X-SET riss eine empfindliche Lücke in das Roster, das in der abgelaufenen Saison schon akute Probleme hatte, überhaupt Kontakt zur Spitzengruppe in den Rankings zu halten. Nun ist der vielversprechende Ersatz endlich da. Oliver „percy.“ Ortiz ist mit seinen 17 Jahren im besten Rocket League Alter, hat aber in seiner Vita noch nicht die ganz großen Erfolge stehen.