Air Dribbling in Rocket League: Schritt für Schritt Tutorial

Wenn ihr besser werdet, könnt ihr theoretisch aus nahezu jeder Lage zu einem Air Dribbling ansetzen. Da das Manöver allerdings schwierig genug ist, könnt ihr euch das Leben zu Beginn leichter machen. Macht euch hierzu die Seitenwände der Rocket League Arena zunutze. Passt am besten den Ball in Richtung der unsichtbaren Begrenzung, sodass er einige Meter an dieser hochrollt.