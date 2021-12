Rocket League: Das sind die stärksten Hitboxes im Spiel

Unangefochten an erster Stelle steht allerdings die Octane Hitbox. Für das, was in Rocket League wichtig ist, liefert sie die idealen Maße. Im Grunde genommen haben wir hier bei den Ausmaßen das genaue Gegenteil zur Dominus Hitbox, also kurz und hoch. Daraus resultiert eine insgesamt größere Oberfläche und eine einfachere Ballkontrolle. Octane wird in Rocket League am meisten verwendet und ist auch in vielen Fahrzeugen verbaut. Damit steht diese Hitbox zurecht auf Rang eins.