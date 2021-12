Rocket League: Llama Rama kommt in Rocket League zurück

Im März 2021 wurde schonmal ein ähnliches Llama-Rama Event abgehalten, damals für den Battle-Royale-Shooter und das klassische Rocket League. Beim letzten Mal gab es nicht nur Belohnungen so weit das Auge reicht, sondern auch an Live-Events wurde in Fortnite nicht gespart. Da setzt das aktuelle Event aber nochmal einen drauf. Llama Rama läuft schon seit dem 13. Dezember und wird uns noch bis zum 27. Dezember andauern.