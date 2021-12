Rocket League: Team BDS holt RLCS-Krone nach Europa

Das einzige Roster, welche über das gesamte Event hinweg die späteren Champions in einer Serie besiegen konnte, waren die Profis des FaZe Clans. Mit einem souveränen 3-0 beendeten die Amis die Swiss Stage und ließen vor allem an den Mikrofonen durchklingen, wer das beste Team der Welt sei. An Selbstbewusstsein schien es ihnen nicht zu mangeln.