Alle Infos zum heißen RLCS Winter Major in Los Angeles

Am 26. Und 27. März geht es dann in die Playoffs. Vor Zuschauern spielen die Organisationen in Best of Seven-Partien um den Turniersieg. Neben den wichtigen RLCS Circuit Ranking Points, die zur Teilnahme an der RLCS World Championship führen, wird auch eine respektable Summe an Preisgeld ausgeschüttet. Auf den ersten Platz warten 90.000 US-Dollar, Rang zwei (60.000 US-Dollar) und drei (30.000 US-Dollar) bekommen ebenfalls ein großes Stück vom Preispool ab. Insgesamt besteht der aus rund 300.000 US-Dollar.