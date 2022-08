RLCS: Team BDS im Rocket League Olymp! Seikoo und Co. werden Weltmeister 2022

Spiel vier ging dann an die Nordamerikaner, bevor Evan „M0nkey M00n“ Rogez, Alex „Extra“ Paoli und der erst im April dazugekommene Enzo „Seikoo“ Grondein im fünften Spiel mit einem lockeren 3:0 die Serie und den Titel klarmachen konnten. Die WM-Trophäe und das Preisgeld in Höhe von $600.000 gehen durch den 4:1 Erfolg gegen G2 Esports also nach Frankreich. Seikoo wurde darüber hinaus in seiner ersten Saison nicht nur Champion, sondern auch zum Finals-MVP gekürt.