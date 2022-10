RLCS: 5-mal Overtime! NA-Regional sorgt für längstes Finale aller Zeiten

Die RLCS Saison 2022-23 ist in vollem Gange. Am Wochenende stand das zweite Regional in der NA-Region an. Nachdem FaZe Clan zwei Wochen zuvor als Sieger hervorgegangen war, ging das Team als Favorit an den Start. Am Ende war es aber Version1, die den längsten Atem bewiesen und den Sieg einfahren konnten. Das Major-Rennen ist nach wie vor komplett offen,