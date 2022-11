Rocket League Uniliga: Wer kann Berlin Phoenix entthronen?

Zum Saisonbeginn läuft es richtig gut für das Trio aus der Hauptstadt. Nach dem Abgang von Niels „quint“ Seebann im August ist Lars Henrik „Hyrole“ Lange zurück in die Startaufstellung gerückt. Viel Eingewöhnung scheint es nicht gebraucht zu haben, mit 6-0 Siegen steht das Team aktuell ganz oben in der Tabelle. Nach dem 4-2 gegen die Düsseldorf Gaming Dragons im Endspiel der Playoffs diesen Sommer sind die Erwartungen an Phoenix natürlich hoch.