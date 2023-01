Rocket League: Karmine Corp gewinnt erstes Winter-Regional

Dieses fand jetzt am vergangenen Wochenende statt und bot wieder ein paar hochklassige Partien. Am Ende konnte Karmine Corp seine Favoriten-Stellung untermauern und den Sieg nach Hause bringen. Die German Amigos erreichten überraschend die Top 4.

Rocket League: So lief das erste Regional der RLCS

Ein neuer Split bedeutet in der RLCS auch immer ein neues Format. Dieses Mal traten die 16 Teams also in vier Gruppen gegeneinander an. In der Gruppenphase gab es kaum Überraschungen, Tundra Esports mit den beiden deutschen Spielern Riccardo „Rizex45″ Mazzotta und David „Rezears“ Wünsch war in einer starken Gruppe gelandet und musste nach nur drei Spielen und drei Niederlagen die Segel streichen.