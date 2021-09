StarCraft 2: Die Endrunde der DreamHack Masters: Fall 2021

Die 16 Teilnehmer werden auf insgesamt vier Gruppen mit jeweils vier Spielern aufgeteilt. Gabriel Raffaele „HeRoMaRinE“ Segat, der einzige Deutsche in der Runde, geht in Gruppe A an den Start. Hier trifft der bei mousesports unter Vertrag stehende Profi auf die beiden Koreaner Kim „sOs“ Yu-jin und Won „PartinG“ Lee-sak sowie den US-Amerikaner Alex „Neeb“ Sunderhaft.