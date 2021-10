StarCraft 2: DreamHack Masters 2021 Winter Season Regionals

Der Finne Joona „Serral“ Sotala hat erneut seine Dominanz innerhalb der Star Craft II-Szene unter Beweis gestellt und konnte nach einem zweiten Platz bei der Fall-Ausgabe der europäischen Regionals dieses Mal wieder den Titel erringen. Der Zerg-Spieler blieb in der Gruppenphase ohne Niederlage und setze seinen Siegeszug im Upper-Bracket des Double-Elimination-Formats fort. Auf dem Weg zum Triumph musste sich der 23-Jährige, der aktuell bei Ence eSports unter Vertrag steht, gleich zweimal gegen einen seiner größten Kontrahenten durchsetzen. Team Liquid-Profi Clem musste sich in diesem Turnier allerdings geschlagen geben und konnte so nicht seinen dritten Regional-Titel in Folge einfahren. In der Bo7-Finalserie unterlag er deutlich mit 1-4.