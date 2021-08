Project M: Ist das der Valorant-Klon?

Project M befindet sich aktuell in der Beta-Phase, bietet aber schon jetzt alles, was man auch in Spielen wie Valorant, Overwatch und zu Teilen in Rainbow Six: Siege findet. Im direkten Vergleich verfügt jedoch das Spiel von Riot Games über die größten Gemeinsamkeiten. Insbesondere die Waffen, die grafische Darstellung, Karten und Kill-Anzeige könnten so eins-zu-eins aus Valorant stammen.