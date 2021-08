Valorant Episode 3, Akt 2: Release Datum, Leaks & Mehr

Reflection ist der Name der aktuellen Valorant Episode und reflektierend lässt sich sagen, dass Episode 3 mit Akt 1 und dessen genialer Cinematic und tollen Inhalten einen super Start hatte. Der Druck ist dementsprechend hoch für Akt 2, denn Fans haben jetzt Blut geleckt und die Erwartungen sind nicht gering. Laut einem renommierten Valorant-Leaker – ValorLeaks – müssen Fans dabei gar nicht mehr so lange warten, denn schon am 8. September soll Valorant in Episode 3, Akt 2 starten. Ein baldiges Release Datum für den neuen Akt über den Riot Games selber so gut wie noch nichts preisgegeben hat.