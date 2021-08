Valorant: So funktioniert die Rückstoßkontrolle

Das gilt es aber zu verhindern. Um ein Gefühl für den Rückstoß einer Waffe zu bekommen und diesen bestmöglich zu korrigieren, stellt man sich am besten an eine Wand und schießt mit der Waffe seiner Wahl im Dauerfeuer darauf. Durch die Einschläge in der Wand ist die Verlaufsrichtung der Kugeln zu erkennen, – also auch die perfekte Anleitung dafür, in welche Richtung die Waffe im Gefecht korrigiert werden muss! Einfach die Maus beim Feuern in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Aufgepasst: Jede Waffe hat ein anderes Verlaufsmuster.