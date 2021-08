Valorant: VCT Major in Berlin mit neuem Format

Vom 10. bis 19. September treten insgesamt 16 Teams in der deutschen Hauptstadt gegeneinander an. Ursprünglich hatte Riot dafür eine Gruppenphase, gefolgt von einem Eliminations Bracket mit den vier besten Mannschaften geplant. Doch aufgrund des Feedbacks der Spieler wie Fan-Base hat sich der Entwickler dazu entschieden, stattdessen auf ein bekanntest Elimination Bracket mit jeweils acht Teams zurückzugreifen und das Endspiel in der Gruppenphase wegzulassen.