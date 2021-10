Valorant: Alle Agenten schnell freischalten - so geht's

16 verschiedene Agenten gibt es in Valorant und jeder davon unterscheidet sich in seinen Fähigkeiten vom nächsten. Möchten Gamer in den Genuss aller spielbaren Charaktere kommen, so müssen sie entweder Geld in die Hand nehmen oder aber einiges an Spielzeit aufbringen. Agenten lassen sich durch sogenannte Contracts freischalten, die durch das Erwirtschaften einer bestimmten Menge an Erfahrungspunkten erfüllt werden. Das Bestreiten von 5vs5-Kämpfen im Unrated Spielmodus sowie das Absolvieren von täglichen und wöchentlichen Quests empfiehlt sich hier.