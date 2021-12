Sentinels Zombs beleidigt ganz Brasilien

Die Sentinels gossen währenddessen weiter Öl ins Feuer und erzürnten damit Teile der brasilianischen Community, die sich über die Frage nach der Fairness höchst uneinig war. „ShaZam“ machte sich in der Folge auf plumpe Art und Weise über die Teilnehmer aus Südamerika lustig, in dem er Bezug auf das kontroverse Spiel gegen Furia Esports nahm. Zu diesem Zeitpunkt meldeten sich bereits Zuschauer in den sozialen Netzwerken, die diese Witze als Anfeindung gegen ein ganzes Land beschrieben.