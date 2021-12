Valorant Champions 2021: Acend Weltmeister, Agüero-Team überrascht

Das Finale war dann an Spannung kaum zu überbieten. Breeze ging knapp mit 13-11 an die Russen, Ascent wiederum an Acend - wie passend. Nach Map Nr. 3 dachte dann schon viele, den kommenden Sieger zu kennen, denn Gambit zerstörte das europäische Team mit 13-3 auf Fracture. Acend gab sich aber nicht geschlagen und schlug erbarmungslos zurück: 14-12 auf Icebox und 13-8 auf Split. Acend nimmt damit die wertvollste Trophäe im Valorant-eSports mit nach Hause und darf sich über 350.000 US-Dollar Preisgeld freuen.