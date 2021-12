Valorant: Deutsche Liga kommt 2022

Das Jahr 2022 wird einige Änderungen in die kompetitive Valorant eSport-Szene bringen. Riot hat angekündigt, dass sie in diesem Jahr ein neues Turnierformat an den Start bringen wollen und mehr in die regionalen Ligen investieren werden. Für Letzteres gibt es jetzt neue Entwicklungen: Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein bilden die Valorant Regional League (VRL) DACH: EVOLUTION.