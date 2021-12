Valorant: So sieht die Rangverteilung im Shooter aus

Der größte Teil der Spieler steckt also aktuell in Silber fest, während Radiant wie zu erwarten, die geringste Anzahl an Mitgliedern aufweist. Insgesamt ist Episode 3 eine richtig gute Saison für Valorant. Mehr Spieler probieren die 5-Spieler-Warteschlange aus und versuchen aktiv Fortschritte zu erzielen. Für Episode 4 wird sich also im neuen Jahr zeigen, ob der Trend, dass mehr Spieler in höhere Positionen rutschen, nachhaltig ist.