Valorant: Neue Level-Grenze für Ranked-Matches soll Smurfing erschweren

Bisher mussten Spieler lediglich 10 Spiele im Modus Unrated gewinnen, ehe sie für Ranked Matches freigeschaltet wurden. Das wird sich mit Patch 4.0 ändern, denn neben einer neuen Agentin und Map-Updates, kündigten Riot eine Level-Untergrenze an, wie man sie schon aus Titeln wie League of Legends oder Rainbow Six Siege kennt.