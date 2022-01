Valorant: Zest kehrt nach Krankheit zu Vision Strikers zurück

Im Juni 2020 wurde mit Vision Strikers eine der besten asiatischen eSports-Organisationen in Valorant gegründet. Das Team konnte schnell Erfolge erzielen, gewann unter anderem das nationale Turnier First Strike Korea Ende des Jahres. Maßgeblich am Erfolg des Teams beteiligt war der koreanische Starspieler Kim „Zest“ Gi-seok.